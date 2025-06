Munique, Alemanha, 09 jun 2025 (Lusa) – Cristiano Ronaldo enalteceu no domingo o selecionador Roberto Martínez como “o treinador certo” para liderar Portugal, depois da conquista da Liga das Nações de futebol, e confirmou a sua continuidade nos sauditas do Al Nassr.

“Alegria e dever cumprido, a emoção de ter ganhado. Esta geração merecia bastante, principalmente o ‘mister’”, disse o avançado português na zona mista, em Munique, na Alemanha, após o triunfo luso frente à Espanha.

Cristiano Ronaldo considerou que “aquilo que fizeram” com o selecionador Roberto Martínez “não foi justo”, repetindo o que já tinha afirmado na véspera.

“Porque lhe deram muita ‘porrada’. Ele merece o título. Mesmo se eu não tivesse aqui, acho que é o treinador certo para estar à frente da seleção, porque vocês não veem a paixão que ele mete nos treinos, nos jogos. E não sendo português, o que aprecio mais”, vincou o jogador de 40 anos.

Ronaldo disse que é preciso “respeitar um bocadinho mais” o treinador espanhol e também “deixar ele trabalhar com calma”.

“Porque depois de ganharmos uma competição destas, na Alemanha, contra a Alemanha e contra a Espanha, temos de ter mérito, jogadores e equipa técnica”, louvou.

Cristiano Ronaldo, que assinou o golo que empatou a partida a duas bolas, antes de ser substituído, confirmou ainda a continuidade no Al Nassr.

Questionado sobre o seu futuro, disse que “praticamente não vai mudar nada” e, instado a confirmar se estava a falar dos sauditas do Al Nassr, respondeu “sim”.

Ronaldo enfatizou que “é sempre especial“ quando se ganha algo por Portugal.

“Já ganhei bastantes troféus, prémios individuais, mas não há nada igual a ganhar pela seleção, do meu ponto de vista”, frisou, sobre o troféu conquistado no domingo.

O avançado recordou que tinha comentado com colegas de equipa, no almoço de domingo, que “esta geração merecia” e que, para ganhar à Espanha, seria necessário ter “um bocadinho de sorte e mérito”.

“Sabíamos que ia ser difícil contra uma equipa como a Espanha, mas merecemos e dá-nos confiança para a equipa ir para o Mundial mais confiança e ver que é possível bater-se com qualquer equipa do mundo”, assegurou.

Ronaldo abordou a presença da sua família em Munique, especialmente dos filhos, que torcem pela Espanha.

“Os meus filhos são espanhóis e estão a sempre a brincar comigo em casa. Para me deixarem irritado cantam ‘Espanha’. E ver o pai ganhar à Espanha, assim vou ficar com um bocadinho mais de moral, vão respeitar mais o pai”, brincou.

A seleção portuguesa conquistou hoje pela segunda vez a Liga das Nações de futebol, ao bater na final a Espanha por 5-3 no desempate por grandes penalidades, após 2-2 no final do tempo regulamentar e prolongamento.

Na decisão por grandes penalidades, Gonçalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Rúben Neves converteram os pontapés que dispuseram, enquanto do lado espanhol Morata permitiu a defesa a Diogo Costa.

Durante os 90 minutos, a Espanha chegou ao intervalo a vencer já por 2-1, adiantando-se aos 21 minutos, por Zubimendi, e voltando para a frente do marcador com um golo de Oyarzabal, aos 45, a responder ao tento do empate de Nuno Mendes, aos 26.

Cristiano Ronaldo, aos 61 minutos, voltou a igualar a contenda, num golo que ditou o empate no tempo regulamentar e a decisão desta quarta edição da Liga das Nações no tempo extra e grandes penalidades, acabando favorável a Portugal, que repetiu o feito em 2019, quando venceu a primeira edição da prova.