Confirmado argentino Martín Anselmi como novo treinador do FC Porto

O argentino Martín Anselmi, que orientava os mexicanos do Cruz Azul, é o novo treinador do FC Porto, tendo assinado um contrato de duas épocas e meia, até 2027, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

“O Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) informa o mercado, os seus associados, adeptos e simpatizantes, bem como o público em geral, que chegou hoje a acordo e celebrou contratos de trabalho com Martin Anselmi como treinador da sua equipa principal de futebol, bem como com a restante equipa técnica, válidos até ao final da época desportiva 2026/27”, refere o clube em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Anselmi, de 39 anos, substitui no cargo Vítor Bruno, que deixou o clube há uma semana, depois de três derrotas consecutivas, sendo que a transição foi assegurada pelo coordenador da formação dos ‘dragões’, José Tavares, que na quinta-feira liderou a equipa na derrota com o Olympiacos (0-1), para a Liga Europa, e no domingo no empate frente ao Santa Clara (1-1).

Há nove anos que o FC Porto não tinha um treinador estrangeiro, ou seja desde a saída do espanhol Julen Lopetegui, em janeiro de 2016. Desde então, passaram pelo cargo os portugueses Rui Barros (interino), José Peseiro, Nuno Espírito Santo, Sérgio Conceição e, esta temporada, Vítor Bruno.