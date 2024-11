O mundial de xadrez, no escalão de veteranos, continua no Porto Santo, repleto de competitividade.

No escalão dos +50 anos, os grandes mestres Alexander Shabalov (Estados Unidos) e Michal Kransekow (Polónia) dividem a liderança, com 5 pontos em 6 jornadas. Os dois só cederam dois empates, um dos quais no duelo entre ambos, na quinta jornada. Nessa partida, Shabalov, de pretas, parecia reunir boas condições para ganhar um final de torres, mas o polaco entrou uma defesa milagrosa e forçou o empate.

A meio ponto dos líderes seguem sete jogadores, todos com possibilidades de lutar pelo pódio final.

Ao nível dos portugueses, o mestre internacional Sérgio Rocha e o mestre FIDE Fernando Ribeiro somam 3 pontos e dividem a 33.ª posição com mais 12 xadrezistas.

Entre os +65 anos são cinco grandes mestres os jogadores irmanados na frente. Tratam-se do brasileiro Jaime Sunye Neto, do alemão Rainer Knaak, do georgiano Zurab Sturua, do eslovaco Lubomir Ftacnik e do colombiano Alonso Zapata. Todos somam 5 pontos e já partiram para este competitivo torneio nos números cimeiros do ranking.

O mestre internacional Fernando Silva está a fazer um bom torneio, situando-se em 14.º lugar, com 4 pontos, os mesmos do 10.º posicionado. Já o mestre FIDE António Pereira dos Santos joga também em terreno positivo, somando 3,5 pontos.

Igualmente equilibrado está o torneio feminino, que junta as jogadoras das categorias de +50 e de +65 anos. A mestre internacional feminina Sopio Tereladze (Geórgia) e a mestre internacional absoluta Masha Klimova (Israel) empataram o duelo entre ambas na sexta jornada e passaram a somar 4,5 pontos, recebendo a companhia no comando da mestre internacional Silvia Alexieva (França).

A meio ponto estão seis jogadoras, entre as quais a lenda viva Nona Gaprindashvili (Geórgia) número 1 do torneio e, aos 83 anos, à espreita do título mundial feminino de +65 anos. Madalena Silva, a representante lusa nesta competição, averba 2 pontos e segue em 27.º

Os Mundiais de Veteranos vão até ao dia 28 de novembro e faltam cinco jornadas para o final. O dia 23, sábado, é reservado ao merecido descanso e seguramente que muitos jogadores e jogadoras vão aproveitar para conhecer o paraíso natural que é a Ilha de Porto Santo. Para os que pretendem voltar aos tabuleiros haverá um torneio de semi-rápidas, uma das atividades paralelas previstas para estes Mundiais no Vila Baleira Hotel.

Outra atividade ocorreu em 19 de novembro, o Dia Mundial do Xadrez e contou de uma masterClass do grande mestre Michael Gurevich.