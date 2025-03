Coletividades do Caniço e de Santa Cruz ‘ganham’ condições para a prática de padel

A Junta de Freguesia do Caniço celebrou protocolos com dois clubes da freguesia e um do concelho, que garantem condições especiais para a utilização do Padel Centro Caniço.

De acordo com um comunicado da Junta, a “Associação Desportiva Galomar, Ferraz Ténis Clube e Associação Desportiva e Cultural do Santo António da Serra podem, desta forma, proporcionar melhores condições para a prática do Padel aos seus atletas filiados na modalidade de Padel, bem como ‘fazer casa’ na competição regional de clubes”.

Este protocolo abrange também algumas horas disponíveis para a formação de jovens atletas bem como condições especiais para a organização de torneios, adianta a mesma fonte.

O Padel Centro Caniço é uma instalação desportiva gerida pela Junta de Freguesia e que tem sido disponibilizada para as Escolas do concelho, Instituições da Freguesia e mais recentemente, para o Desporto Escolar.