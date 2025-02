Bom dia!

O fim dos reembolsos para atletas com nacionalidade fora da União Europeia está a preocupar os clubes madeirenses, principalmente no basquetebol. As coletividades fazem contas à vida e procuram alternativas para mitigar o acentuado aumento de custos.

A Capa Desportiva destaca ainda o atletismo. Jovens madeirenses conquistam pódios em Pombal.

No futebol, Léo Santos titular em Faro e Marítimo revolucionou ataque. Já no Regional, ‘Xavelhas’ espera segunda volta mais difícil.

Saiba também que ninguém ficou indiferente ao 40.º aniversário do craque Ronaldo. O planeta uniu-se para felicitar CR7, que recebeu mensagens de todas as latitudes.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!