Clubes da Liga inglesa votam a favor de manter VAR na próxima época

Os 20 clubes da Liga inglesa de futebol votaram hoje a favor da continuidade do videoárbitro (VAR) na próxima época, informou a Premier League, em comunicado.

Na assembleia geral anual da Premier League, a totalidade dos clubes decidiu, de forma unânime, não descartar o VAR para decisões importantes durante os jogos, apesar de uma série de controvérsias na temporada passada relativas às decisões realizadas por intermédio do sistema de vídeo.

“Embora o VAR produza tomadas de decisão mais precisas, foi acordado que melhorias deveriam ser feitas para o benefício do jogo e dos adeptos”, informou o organismo, acrescentando que “a PGMOL [conselho de arbitragem do futebol profissional inglês], a Premier League e os clubes têm todos papéis importantes a desempenhar na melhoria do sistema e da sua reputação”.

Foram ainda definidas seis áreas-chave como parte da discussão com os clubes da competição, nomeadamente a implementação de um sistema com tecnologia semiautomática de deteção de foras de jogo, em 2024, e uma “formação de VAR mais robusta”.

O VAR foi oficialmente implementado na Liga inglesa na preparação para a época 2020/2021, sendo que, desde então, não tem escapado a controvérsias, inclusive com o avanço de uma petição, por parte do Wolverhamtpon, com o objetivo de abolir o sistema.