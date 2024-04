O Clube de Golfe do Santo da Serra anunciou, esta quarta-feira, que foi nomeado para quatro prémios nos World Golf Awards. O arquipélago da Madeira será anfitrião da 11ª edição anual dos prestigiados prémios, que se realizará nos dias 21 e 22 de novembro de 2024.

De acordo com a mesma nota, a primeira nomeação é para o ‘World’s Best Par 3 Hole’ (Melhor Buraco Par 3 do Mundo), “uma distinção que ressalta a qualidade e desafio do buraco em questão, que tem conquistado os jogadores de golfe de todo o mundo”.

Além disso, o Clube de Golfe do Santo da Serra foi nomeado para ‘Europe’s Best Eco-Friendly Golf Facility’ (Melhor Instalação de Golfe Eco-Friendly da Europa), “reconhecendo os esforços do clube na preservação e proteção do meio ambiente, enquanto oferece uma experiência de golfe de classe mundial”.

A terceira nomeação, ‘Europe’s Best Golf Course’ (Melhor Campo de Golfe da Europa), “destaca a qualidade excecional do campo em si, desde o design até a manutenção, proporcionando uma experiência de golfe memorável para todos os jogadores e jogadoras”.

Por fim, o Clube de Golfe do Santo da Serra foi nomeado para ‘Portugal’s Best Golf Course’ (Melhor Campo de Golfe de Portugal), “reafirmando a sua posição como um dos destinos de golfe mais destacados do país”.

“Estas nomeações são ainda mais especiais por serem atribuídas pelos votos a nível mundial, demonstrando o apreço e reconhecimento da comunidade de golfistas pela excelência e qualidade que o Clube de Golfe do Santo da Serra oferece. Este reconhecimento reforça o compromisso contínuo do clube em proporcionar uma experiência de golfe de classe mundial, combinando qualidade, sustentabilidade e satisfação dos seus membros e visitantes”, pode ler-se.

Na mesma nota, o diretor-geral do Clube de Golfe do Santo da Serra, Ricardo Abreu, manifesta a sua gratidão e entusiasmo em relação às nomeações recebidas pelo clube nos World Golf Awards. Nas suas palavras, destaca a importância destas nomeações como um reconhecimento do trabalho árduo e dedicação de toda a equipa do clube em proporcionar uma experiência de golfe excecional. Ricardo Abreu sublinha ainda que estas nomeações refletem o compromisso contínuo do clube em oferecer não apenas um campo de golfe de classe mundial, mas também em promover a sustentabilidade e a preservação ambiental. Por fim, expressa ainda a sua esperança de que as nomeações sirvam como um incentivo adicional para continuar a elevar os padrões e consolidar a posição do Clube de Golfe do Santo da Serra como um dos principais destinos de golfe em Portugal e no mundo.