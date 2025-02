Choupana FC lança modalidade de padel

O Choupana Futebol Clube escreveu um novo capítulo na sua história ao ter inaugurado oficialmente, no domingo, a sua secção de padel, num lançamento que pretende reforçar o “compromisso do clube em diversificar e fortalecer as suas modalidades desportivas”.

A modalidade está em franca expansão no arquipélago e, neste sentido, o Choupana FC “orgulha-se de acompanhar essa tendência, proporcionando aos seus associados e atletas novas oportunidades de competição e convivência desportiva”.

A cerimónia de apresentação decorreu na Quinta do Padel, no Funchal, e contou com a presença de várias figuras do clube, entre elas Marco Gomes, presidente do clube, e Eduardo Abreu, diretor para o futebol.

O projeto será liderado pelo futebolista dos Veteranos Rui Aureliano, “cuja experiência e paixão pelo desporto serão fundamentais para o crescimento da modalidade”, conforme dá nota o emblema funchalense.

O ‘plantel’ é composto Nico Veiga França, Rodolfo Abreu, Rui Aureliano, Norberto Abreu, Enmanuel Lopes, Nuno Vieira, Marcelo Pestana, Filipe Batista, João Perfeito, Afonso Gonçalves, Tiago Gonçalves e Cláudio Lopes.