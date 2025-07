Numa final em que o PSG era apontado como favorito, o Chelsea demonstrou superioridade total (3-0) e conquistou o Mundial de Clubes, que se estreou este ano no novo formato.

A capa do Desporto do JM dá destaque também à performance de João Jacinto na Volta à Madeira em Bicicleta.

“Jacinto celebra o ‘tri’ na Volta”, titula o Jornal, que adianta que numa edição discutida ao segundo, João Jacinto, do Nacional, assegurou o triunfo no último dia, superando o maritimista Bruno Maceiras.

“Madeirenses em foco na elite do atletismo por equipas”; “Noah Madsen ‘blindado’ com um milhão de euros”; “Diogo Jota homenageado no primeiro jogo do Liverpool”; e “Soumaré sai da órbita dos alvinegros” fazem parte das restantes chamadas da edição desportiva do JM.