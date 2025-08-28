Champions: Confira os adversários de Sporting e Benfica na fase de liga

Sporting e Benfica ficaram hoje a conhecer os oito adversários da fase de liga da Liga dos Campeões. Cada clube vai defrontar dois oponentes de cada um dos quatro potes que foram esta tarde a sorteio no Mónaco.

O Sporting vai jogar em casa com o Bayern Munique, Club Brugge, Marselha e Kairat Almaty e visita o PSG, Juventus, Nápoles e Athletic Bilbau.



Por seu turno o Benfica vai defrontar o Real Madrid, Bayer Leverkusen, Nápoles e Qarabag em casa e o Chelsea, Juventus, Ajax e Newcastle fora de portas.

Apesar de os clubes ficarem já terem ficado hoje a conhecer os respetivos adversários e o local das partidas, apenas no sábado será divulgado pela UEFA o calendário definitivo dos dias dos encontros.

Quanto ao formato, os oito primeiros classificados da fase de liga apuram-se diretamente para os oitavos de final da Liga dos Campeões, enquanto as equipas entre o nono e 24.º lugares vão participar nos play-offs de acesso àquela fase a eliminar. As restantes formações serão afastadas das competições europeias.

A primeira jornada da fase de liga realiza-se entre 16 e 18 de setembro, e a oitava e última está marcada para 28 de janeiro de 2026. Os play-offs, disputados a duas mãos, jogam-se em 17/18 e 24/25 de fevereiro de 2026, os ‘oitavos’ em 10/11 e 17/18 de março, os ‘quartos’ em 07/08 e 14/15 de abril, e as meias-finais em 28/29 de abril e 05/06 de maio.

A final da Liga dos Campeões de 2025/26 está marcada para 30 de maio de 2026, na Arena Puskas, em Budapeste.