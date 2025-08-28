Champions: Confira os adversários de Sporting e Benfica na fase de liga

Sporting e Benfica ficaram hoje a conhecer os oito adversários da fase de liga da Liga dos Campeões. Cada clube vai defrontar dois oponentes de cada um dos quatro potes que foram esta tarde a sorteio no Mónaco.
O Sporting vai jogar em casa com o Bayern Munique, Club Brugge, Marselha e Kairat Almaty e visita o PSG, Juventus, Nápoles e Athletic Bilbau.Por seu turno o Benfica vai defrontar o Real Madrid, Bayer Leverkusen, Nápoles e Qarabag em casa e o Chelsea, Juventus, Ajax e Newcastle fora de portas.
Apesar de os clubes ficarem já terem ficado hoje a conhecer os respetivos adversários e o local das partidas, apenas no sábado será divulgado pela UEFA o calendário definitivo dos dias dos encontros.
Quanto ao formato, os oito primeiros classificados da fase de liga apuram-se diretamente para os oitavos de final da Liga dos Campeões, enquanto as equipas entre o nono e 24.º lugares vão participar nos play-offs de acesso àquela fase a eliminar. As restantes formações serão afastadas das competições europeias.
A primeira jornada da fase de liga realiza-se entre 16 e 18 de setembro, e a oitava e última está marcada para 28 de janeiro de 2026. Os play-offs, disputados a duas mãos, jogam-se em 17/18 e 24/25 de fevereiro de 2026, os ‘oitavos’ em 10/11 e 17/18 de março, os ‘quartos’ em 07/08 e 14/15 de abril, e as meias-finais em 28/29 de abril e 05/06 de maio.
A final da Liga dos Campeões de 2025/26 está marcada para 30 de maio de 2026, na Arena Puskas, em Budapeste.
Francisco Sá Carneiro considerava prioritária para o País, uma alteração pacífica do Sistema Político da Constituição de 1976, através de uma sua revisão...
Lá em casa havia uma gaveta na cozinha que não se abria todos os dias. Ficava ali, discreta, ao lado da pia. Lá dentro guardavam-se coisas antigas: panos...
A violência, em qualquer forma, deve merecer o repúdio e veemente condenação da sociedade no seu todo.
Mas há, em particular, um tipo de violência, a doméstica,...
Quando se fala em violência doméstica, a tendência social ainda é olhar para o imediato: a agressão em si, a vítima direta, a denúncia ou a ausência dela....
Ainda estamos em pleno verão. O sol continua a iluminar os dias com intensidade, a brisa quente sopra pelas veredas e o verde das nossas montanhas parece...
É normal pensarmos que é saudável reclamar sobre uma tarefa de trabalho irritante ou sobre um comentário rude da chefia. Durante muito tempo, os próprios...
PALAVRAS APENAS
Não sei se damos pelos milagres de cada dia. Estamos tão focados no mal que (nos) acontece ou no que pode vir a acontecer, que nos esquecemos de perceber...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
Talvez uma das maneiras de não nos guerrearmos seja saber mais do outro, colocarmo-nos na sua pele, reabrirmos as histórias não resolvidas da História...
O calor de agosto continua a fazer-se sentir como é normal nesta época, os avisos que a meteorologia anuncia, não são mais do que o confirmar de que estamos...
Estamos num momento controverso, no que respeita, às decisões e propostas colocadas na mesa pelo fantástico governo português eleito pelo povo!
E claro...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
Os adeptos de futebol têm agora uma oportunidade única: ao subscrever a Edição Digital do JM, poderá garantir bilhetes para o aguardado encontro entre o CD Nacional e o Sporting Clube...
O Santa Clara falhou hoje o apuramento para a fase de liga da Liga Conferência de futebol, ao empatar sem golos no terreno dos irlandeses do Shamrock Rovers,...
O Sporting de Braga garantiu hoje presença na fase de liga da Liga Europa de futebol, ao golear em casa o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, por 5-1, em jogo...
‘O Último Caderno de Horácio’, assinado com o pseudónimo Amora, da autoria de Sandra de Gouveia Mendonça, foi o conto vencedor da edição deste ano do Prémio...
O incêndio que lavra, hoje, com bastante intensidade no concelho de Vinhais, em Bragança, tem já três frentes ativas, de acordo com o segundo comandante...
Nuno Batista apelou hoje à união em torno do futuro do Porto Santo. O repto foi feito pelo cabeça-de-lista da coligação ‘Acredita Porto Santo’ numa reunião...
A IL saudou a decisão do tribunal em decretar prisão preventiva para o bombeiro que espancou a mulher, em frente ao filho menor, na madrugada do passado...
A coligação PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Santa Cruz promete avançar com um projeto de requalificação do Largo da Cerca, na Achada de Gaula.
Saturnino...
Acabam de ser conhecidas as medidas de coação aplicadas ao bombeiro que espancou a mulher, em frente ao filho menor, na madrugada do passado domingo, em...
Os pais do homem, de 35 anos, que agrediu uma mulher na madrugada de domingo, em Machico, foram chamados a entrar no Tribunal Judicial do Funchal, onde...
O candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Lídio Aguiar, considera que a educação é um pilar essencial para o desenvolvimento de Câmara...