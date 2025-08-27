MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Desporto

Champions: Benfica vence Fenerbahçe e assegura fase de liga

    Champions: Benfica vence Fenerbahçe e assegura fase de liga
    Kerem Akturkoglu foi o autor do golo da vitória lisboeta. JOSE SENA GOULAO / EPA
Lusa

Desporto
Data de publicação
27 Agosto 2025
22:02
Comentários

O Benfica garantiu hoje presença na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer em casa o Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, por 1-0, na segunda-mão do play-off de acesso à competição.

No estádio da Luz, em Lisboa, o extremo turco Aktürkoglu, aos 35 minutos, garantiu o triunfo do Benfica, que antes dos 25 minutos viu serem-lhe anulados dois golos, e desfez o ‘nulo’ do jogo da primeira mão, disputado há uma semana, na Turquia.

O Benfica soma assim a sua 15.ª participação na fase principal da ‘Champions’ nas últimas 16 temporadas – falhou em 2020/21 -, sendo que na época passada, a primeira no novo formato da prova, atingiu os oitavos de final, em que foi eliminado pelo FC Barcelona.

O sorteio da fase da liga da principal da competição europeia de clubes, na qual também marcará presença o Sporting, bicampeão nacional, realiza-se na quinta-feira, no Mónaco, às 18:00 (menos uma hora em Lisboa).

AO // AO

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como combater o fenómeno da violência doméstica na Região?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas