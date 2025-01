Benfica e FC Barcelona defrontam-se hoje pela 10.ª vez na história, em jogo da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com as ‘águias’ a procurarem manter o objetivo de estarem na fase seguinte.

A duas jornadas do final da fase de liga, os dois emblemas enfrentam-se no Estádio da Luz com contextos diferentes: o Benfica em 15.º, um dos lugares que dá acesso ao play-off para os oitavos de final, e o FC Barcelona em segundo, posição de apuramento direto para aquela fase.

Os ‘encarnados’, que na ronda anterior, ainda em dezembro, empataram 0-0 com o Bolonha, chegam à penúltima jornada - na última visitam a Juventus - com 10 pontos, mais três do que a primeira equipa fora da zona de play-off, o PSG, em 25.º, enquanto os catalães, com 15 pontos, têm a qualificação direta praticamente assegurada.

Este será o 10.º jogo entre os dois emblemas, um duelo que tem simbolismo histórico, uma vez que foi diante dos ‘blaugrana’ que o Benfica conquistou o seu primeiro título europeu, na já distante época de 1960/61.

Depois disso, as equipas defrontaram-se mais oito vezes e sempre na maior prova europeia de clubes, sob a designação de Taça dos Clubes Campeões Europeus ou Liga dos Campeões, sendo que na última ida à Luz, o ‘Barça’ perdeu por 3-0, em 2021/22.

Desta vez, os catalães estão mais fortes, numa equipa que não terá Dani Olmo, lesionado, mas em que se destacam Lamine Yamal, Raphinha ou Lewandowski, enquanto no Benfica, com o norueguês Schjelderup em ‘alta’, Di María deverá estar de regresso, depois de ter falhado o último jogo do campeonato, com o Famalicão, por questões físicas.

O jogo tem início às 20:00 e será arbitrado pelo neerlandês Danny Makkelie.