É a forma encontrada para que os terrenos que são detidos pela SGPS (que está na posse do ex-presidente Carlos Pereira) que é proprietária do Complexo Desportivo do Marítimo voltarem à origem.

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, confirmou numa entrevista concedida à Antena 1 Madeira, que será através de uma doação que o ex-presidente Carlos Pereira vai devolver os terrenos ao clube verde-rubro. “Em termos de entendimento com o senhor Carlos Pereira está completamente fechado desde um ou dois dias depois das eleições. Não há nenhum desentendimento. Será uma doação feita pelo senhor Carlos Pereira ao Marítimo”.

O dirigente máximo dos verde-rubros também explica a razão para a demora na efetivação desta doação. “O que está aqui a fazer demorar o processo é que para haver o registo, tem de existir um registo de contas. Esse registo precisa de uma auditoria que se iniciou [na semana passada] e está a decorrer e contamos ter na próxima semana a certificação legal de contas. Depois vamos registar as contas e o passo seguinte é que haja uma AG em que os sócios aprovem a doação e aceitem que as quotas da sociedade sejam doadas”.

Relativamente à questão da solidez financeira do clube, contou que encontrou o “Marítimo financeiramente um pouco dentro daquilo que eram as nossas expetativas”. E complementa. “Nós tínhamos a certeza de que o Marítimo tinha dinheiro para pagar salários no mês de dezembro e pouco mais. Aquilo que se fez, foi um esforço para angariar receitas. Agora temos liquidez para os próximos 3/4 meses”, aponta.

Carlos André Gomes assumiu que um investidor ainda não é uma prioridade para o clube e, por isso, prefere falar em parceiros, garantiu que o processo de licenciamento do estádio está praticamente fechado, algo que deverá demorar uma ou duas semanas e que vai gerar uma receita anual na ordem dos 3,5 a 4 milhões de euros. “Na I Liga, com o dinheiro dos direitos televisivos não é necessário vender o clube ou a SAD”, defendeu.

Garantiu ainda que a atual administração (3 elementos) vai custar menos dinheiro do que o diretor desportivo do que a anterior direção contratou.

Depois de afirmar que o plantel estará fechado para entradas, mostrou-se convicto que a subida direta à I Liga será do Marítimo e do Santa Clara.