Canoístas oriundos da Madeira saíram medalhados da 2ª de 4 etapas do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, organizado pela Federação Portuguesa de Canoagem em conjunto com o Clube Naval de Sesimbra e o Clube Canoagem de Setúbal, o qual teve lugar no passado dia 24, em Sesimbra.

A prova reuniu 250 atletas, provenientes de 30 clubes, num percurso de 21km entre Sesimbra e Setúbal.

O Clube Naval da Calheta encontra-se em 5º lugar, com 1.801 pontos, seguido do Clube Naval do Funchal em 13º, com 1.267 pontos, e a Associação Náutica de Câmara de Lobos em 20º, com 619 pontos.

Conheça os resultados obtidos pelos canoístas madeirenses:

Bernardo Pereira (CNCalheta) – 1º lugar SS1 Sénior Masculino & 1º lugar SS1 Sénior Masculino Sub23

João Ornelas (ANCLobos) – 2º lugar SS1 Sénior Masculino & 2º lugar SS1 Sénior Masculino Sub23

Bruno Afonso/Luís Garcias (CNCalheta) – 3º lugar SS2 Sénior Masculino

Afonso Relva (CNCalheta) – 4º lugar SS1 Júnior Masculino

João Jardim/João Jesus (ANCLobos) – 4º lugar SS2 Júnior Masculino

David Fernandes (CNCalheta) – 10º lugar SS1 Sénior Masculino

Avelino Câmara (CNCalheta) – 10º lugar SS1 Master B2 Masculino

Miguel Pinto Martins (CNFunchal) – 12º lugar SS1 Sénior Masculino & 5º lugar em SS1 Sénior Masculino Sub23

Martin Perdigão (CNCalheta) – 12º lugar SS1 Júnior Masculino

José Câmara (CNCalheta) – 21º SS1 Sénior Masculino

A próxima etapa desta competição terá lugar no dia 28 de junho em Vila Nova de Milfontes.