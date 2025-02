Trata-se de mais um apoio de peso para a candidatura de Rui Coelho à Associação de Futebol da Madeira. A coletividade liderada por Ricardo Miranda, que milita no Campeonato de Portugal, anunciou o seu apoio formal ao projeto encabeçado por Rui Coelho.

A AD Camacha tem tradição nas competições nacionais da FPF e trata-se de um clube de referência no universo de clubes filiados da AFM, a que não é alheia a importância social e a implementação do clube na freguesia.

“Rui Coelho fala a linguagem dos clubes e compreende as dificuldades que vivemos no dia a dia para cumprir integralmente os nossos compromissos”, realçou Ricardo Miranda. “Estamos convictos de que criará pontes que levem toda a sociedade madeirense a reconhecer, com atos, o que é feito pelos clubes em prol da comunidade, de projeção das nossas freguesias e concelhos, da parte social fundamental em clubes como a AD Camacha e ainda pelo bem estar e desenvolvimento físico dos nossos jovens.”

Por seu turno, o candidato a presidente da direção da AFM disse que o projeto “foi enriquecido pelo contributo da AD Camacha” e do seu presidente. “A Camacha é um modelo de força viva, uma força que queremos transportar para a AFM.”