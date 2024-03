A Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), no âmbito das suas políticas sociais destinadas aos moradores dos vários bairros, promoveu, nesta segunda-feira, no Campo de Jogos do Ribeiro Real, situado no Conjunto Habitacional do Ribeiro Real, a 5.ª edição do Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM, um evento de caráter lúdico-desportivo, para amadores e amantes desta modalidade, que tem como fim principal promover a inclusão social através do desporto.

Através deste Torneio de Futebol de Rua, que tem uma forte adesão das camadas mais jovens da população, pretende-se promover a prática desportiva como veículo e instrumento de capacitação e desenvolvimento de competências pessoais e sociais, reforçando-se os benefícios do desporto na melhoria da qualidade de vida.

Neste Torneio participam no total 64 jogadores, de ambos os sexos, distribuídos por 8 equipas, com idades compreendidas entre os 15 e os 39 anos, que estão integrados em respostas sociais como os Polos Comunitários da IHM, instituições ou associações sem fins lucrativos, nomeadamente, a Associação Reinventa/ Polo Comunitário da Nazaré (equipa feminina e equipa masculina), a Associação Alternativas Jovens (equipa mista), o Grupo Desportivo Alma Lusa (equipa masculina), o Polo Comunitário do Ribeiro Real (2 equipas masculinas), a Fundação Aldeia da Paz (equipa masculina) e o Projeto Renascer@Nogueira (equipa masculina).

No final do Torneio, foi realizada a cerimónia de entrega de prémios, com a equipa Ribeiro Real 2 a sagrar-se vencedora, ficando em segundo lugar a equipa Alma Lusa e, em terceiro, a equipa Ribeiro Real 1.

A equipa da Fundação Lar da Paz, a Team Lar, foi distinguida com o prémio Equipa Fairplay, um reconhecimento atribuído pela IHM à equipa que mostrou maior desportivismo e melhor conduta no decorrer do evento.