Campeonato Europeu de Natação Artística junta 138 atletas juvenis na Piscina da Penteada

Foi esta tarde apresentado o Campeonato Europeu de Natação Artística, evento internacional promovido pela European Aquatics, Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação da Madeira, em parceria com o Governo Regional (GR).

A prova decorrerá entre os dias 2 e 5 de junho no Complexo das Piscinas Olímpicas da Penteada e junta mais de uma centena de atletas juvenis.

“Este é mais um evento que reforça a Madeira como um destino ativo”, começou por afirmar o Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, adiantando ainda que a Região dispõe hoje de um “conjunto de infraestruturas que permite acolher eventos desta dimensão com elevado nível de exigência”.

Além disso, a RAM possui “profissionais competentes, parceiros locais altamente envolvidos e uma reputação de bem receber que, aliada à nossa capacidade técnica, nos coloca numa posição de vantagem no panorama europeu. Esta competição contribui para reforçar o nosso posicionamento como um destino de excelência para o turismo ativo”.

Na mesma ocasião, Miguel Arrobas, Presidente da Federação Portuguesa de Natação, evidenciou o simbolismo da competição que vai juntar 138 atletas, entre os 13 e os 15 anos. “É com enorme prazer que organizamos aqui, na Madeira, o primeiro campeonato internacional absoluto da natação artística. Esta é uma modalidade que junta arte e desporto num só palco e que merece uma infraestrutura como a da Penteada, reconhecida pela sua qualidade a nível nacional e internacional.”

O evento conta com participação de 138 atletas no Campeonato Europeu, competição juvenil para atletas entre os 13 e os 15 anos. Portugal estará representado por 16 atletas, incluindo Beatriz Gonçalves, que recentemente integrou o dueto nacional que esteve muito perto de se qualificar para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Além destes 138 atletas juvenis, vão estar mais 94 atletas juvenis na COMEM CUP 2025, uma competição a qual participam jovens da mesma idade mas para outra competição.

Mensagem de Marcelo rebelo de Sousa valorizou o evento realizado na Madeira, “a nossa pérola do Atlântico. Este campeonato é a prova da qualidade da nossa federação e da excelência do local escolhido”, num “evento que junta gerações, do talento emergente aos nomes consagrados da natação artística europeia.”