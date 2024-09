No passado fim de semana, realizou-se a última prova do Campeonato de Ralis Virtual JM 2024, o Rali Vinho Madeira, que encerrou um calendário de seis provas disputadas entre fevereiro e setembro. A competição, marcada pelo alto nível competitivo e pelo envolvimento de várias equipas, culminou com a vitória de Duarte Camacho, da equipa Emotion Virtual Spirit, na classificação geral absoluta e na categoria Rally2. Camacho somou 154 pontos, seguido por Antero Castro, da DSC Motorsport, com 117 pontos. Castro perdeu a oportunidade de pontuar numa das provas devido a questões de saúde, o que poderia ter tornado a disputa pelo título ainda mais acirrada. Cristiano Silva, da Yellow MotorLobos, ficou em terceiro lugar, com 101 pontos.

Na categoria S2000, Alexandre Mendes, da Yellow MotorLobos, sagrou-se campeão, com Vítor Marcos e Luis Freitas, ambos da VirtualCar Racing Team, a ocuparem o segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Na classe R-GT, Afonso Rodrigues, da Madeira Rally Team, foi o vencedor, seguido por Diogo Matthew, da VirtualCar Racing Team, e Carlos Filipe, da BS Motorsport, que fecharam o pódio.

Em termos coletivos, a Yellow MotorLobos destacou-se ao conquistar o primeiro lugar na classificação por equipas. A Emotion Virtual Spirit e a DSC Motorsport completaram o pódio, ficando em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Embora o campeonato de ralis tenha terminado, o calendário competitivo continua, com a realização do Rally Legends e do Campeonato de Rampas, que contará com duas provas até ao final do ano.

O campeonato contou com os apoios de: JM Madeira, Alberto Oculista, ERA Funchal Forum/Barreiros, Felisberto Reboques, FF Madeira, Martins & Martins, AD Automóveis, Ty Madeira e Ralis Madeira Virtual ao qual agradecemos.

As provas podem ser vistas no canal de YouTube Virtual Racing Madeira.