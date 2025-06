O campeonato da Europa de natação artística arranca hoje no Funchal, na Madeira, e decorre até quinta-feira com cerca de 130 nadadores, cinco deles portugueses, com o dueto absoluto e dueto misto técnico em ação no primeiro dia.

O primeiro dia traz hoje duas duplas lusas em ação, nas competições de dueto técnico: Inês Dubini e Anna Luiza Carvalho, nadadoras de 19 anos do Fluvial Portuense, estreiam-se no patamar sénior.

No dueto misto técnico, o sexto campeonato da Europa de Maria Beatriz Gonçalves terá um ‘sabor’ diferente, uma vez que competirá ao lado de Daniel Ascenso, depois de anos ao lado de Cheila Vieira no absoluto, tendo as duas ficado muito perto dos Jogos Olímpicos Paris2024.

À dupla do GesLoures junta-se ainda Filipa Faria, do mesmo clube, que faz habitual dupla com Ascenso, tendo em 2024 conseguido ambos o quinto lugar em livre, agendado no Funchal para quarta-feira.

Por seu lado, Beatriz Gonçalves é autora, com Cheila Vieira, de grande parte dos máximos históricos portugueses na natação artística, como o quarto lugar logrado em Belgrado2024, agora aparentemente difícil de igualar já nesta edição.

No Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, a primeira edição dos Europeus sem estar associada a outras modalidades aquáticas desde que funcionava como Taça da Europa terá medalhados olímpicos e mundiais em ação.

Em prova estará a Itália, maior seleção em termos de convocados, e nomes como Iris Tió Casas, destaque da poderosa seleção espanhola, a mais forte nas últimas três edições, as trigémeas Anna-Maria, Eirini e Vasiliki Alexandri, da Áustria, várias vezes campeãs da Europa, a jovem ‘estrela’ masculina britânica Ranjuo Tomblin, de 19 anos, e o ‘pioneiro’ da artística masculina espanhola Dennis González.

As Piscinas da Penteada recebem, assim, mais de 130 nadadores, de 21 países diferentes, a que se junta mais cerca de uma centena na Taça COMEN, uma competição destinada sobretudo a países do Mediterrâneo, para o escalão juvenil, elevando para 26 as nações a competir no Funchal, e para mais de 200 os nadadores.

Esta edição, de resto, é histórica no contexto da natação europeia, uma vez que os Europeus se ‘separaram’ de outras disciplinas do mundo aquático, agora como campeonatos e não como a antecessora Taça da Europa, sendo também a primeira vez que se sobrepõe o campeonato à Taça COMEN.

Nesta competição, a que Portugal não ia há sete anos, estará um lote de 11 nadadores, entre os 13 e os 15 anos, entre a cerca de uma centena de mais de 20 países, com competição segunda, quarta e quinta-feira, num ‘onze’ dominado pelo Fluvial Portuense, com oito, incluindo o único homem, Rodrigo Carvalho.

Neste escalão, Portugal estará hoje representado na prova de figuras, ausente do programa sénior.