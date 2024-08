O piloto italiano Simone Campedelli vai recorrer da decisão que o afastou do Rali Vinho Madeira. Em caso de parecer desfavorável ao recurso, o piloto diz que não continuará em prova.

“Neste momento, o colégio de comissários excluiu-nos do rali por termos conduzido no troço apenas com o aro sem pneu, depois de termos saído de estrada na última curva da ES4. A equipe Racing Factory, decidiu recorrer da decisão. Não reiniciaremos com o super rali em caso de veredicto negativo”, pode ler-se no perfil oficial do piloto italiano no Facebook.