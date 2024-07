O Sporting joga com o Nacional na segunda jornada, ditou ontem o sorteiro. Relativamente à 1.ª jornada da I Liga, os alvinegros iniciam a prova com uma deslocação ao campo do também recém-promovido AVS.

Sobre o Nacional também, saiba que Ulisses e Nigel estão prestes a assinar. Reforços alvinegros deverão formalizar hoje o vínculo com o clube.

Na II Liga, ‘Marítimo recebe Tondela no arranque’. Os verde-rubros começam a época nos Barreiros, frente aos ‘beirões’. Na segunda ronda deslocam-seao reduto do Paços de Ferreira, defrontando depoisos despromovidos Chaves e Portimonense,na 3.ª e 4.ª jornadas, respetivamente.

EURO 2024 sempre em destaque no JM: ‘Quatro seleções procuram duas vagas’ titula o Jornal. Inglaterra, França, Espanha e Países Baixos começam, a partir de amanhã,a definir a final do Europeu.

Atletismo: ‘Jardim da Serra domina em São Vicente’, com os triunfos de Joana Soares e Eduardo Pestana.