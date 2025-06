O madeirense João Camacho é o destaque principal na capa do JM Desporto. O extremo fala ao Jornal sobre o seu sucesso ao serviço do Karagumruk, que ajudou a subir à I Liga da Turquia e revela a possibilidade de rumar aos Emirados Árabes Unidos.

No topo da página, Henrique Araújo faz a antevisão do jogo que vai opor hoje a Seleção de Sub-21 à França, no Europeu. Atleta diz que não haverá facilitismos no arranque da competição.

No mercado de transferências, no Nacional ‘Pabro Rua reforça ataque alvinegro’ e, no Marítimo, ‘Fabio Blanco rende 300 mil euros ao Villarreal’, são os títulos.

O Mundial de Clubes também em destaque. ‘FC Porto leva 28 jogadores para os EUA’ é a notícia para ler nesta edição.

Estes são os destaques, mas há mais noticiário desportivo. Boa quarta-feira.