A AD Camacha está na luta pelo acesso ao ‘play-off’ que decidirá quais as equipas promovidas á Liga 3 e conta com o apoio dos adeptos para vencer mais um duelo rumo a esse objetivo.

No próximo domingo, os camachenses recebem o Vilar de Perdizes, em jogo da 25.ª jornada da Série A do Campeonato de Portugal, e apenas a soma dos três pontos interessa. Mas como o apoio do 12.º jogador será fundamental, o clube recorreu hoje às redes sociais para sublinhar que “O sonho está vivo!!!”