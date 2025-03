A segunda edição do Calheta Viva Cup decorre até terça-feira, no Campo Municipal do Paul do Mar, oferecendo momentos de competição aliada ao fair-play.

Recorde-se que o torneio junta 700 atletas, que representam 44 equipas de 17 clubes.

O padrinho do evento é Ukra, que representou vários clubes como o FC Porto, Braga e Rio Ave , entre outros.