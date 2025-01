Bruno Lage: “Nos últimos cinco jogos sofrer golos de bola parada que ninguém salta?”

No regresso do Benfica a Lisboa, após a derrota de sábado com o Casa Pia (3-1), em Rio Maior, o treinador encarnado esteve à conversa com adeptos nas garagens do Estádio da Luz.

A conversa foi gravada e o áudio tem sido imensamente partilhado nas últimas horas.

Bruno Lage argumentou que nos últimos cinco jogos o Benfica sofreu golos de bola de parada e “ninguém saltou”.

“Quando a gente tem jogadores e a trocar a bola, a gente dá três toques e perde a bola, vocês acham que não dói como o c..., estar ali a analisar jogos? Fazer um jogo como fizemos com o Barcelona e depois dar dois penáltis e uma carambola? Nos últimos cinco jogos sofrer golos de bola parada que ninguém salta? Como é que eu mudo esta m..., meu?”, explicou.

“O primeiro alvo, mais fácil, é o c... do treinador. Se eu tiver o vosso apoio... Depois vem para aqui outro, depois outro e outro e não vai conseguir resolver o problema c...! Vou eu! Mas vai demorar, c...! Vai demorar um bocadinho. (...) Se eu for assim para o c... da televisão... ‘Olha, já perdeu a calma, já perdeu isto, está a expor o jogador’”, acrescentou Lage

Depois dos ânimos inicialmente algo exaltados, após a conversa com o treinador, os adeptos presentes garantiram o apoio à equipa.