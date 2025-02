Bruno Freitas, o treinador de guarda-redes madeirenses, vai exercer essas funções no FC Noah, da Arménia.

O Football Club Noah, conhecido simplesmente como Noah, é um clube de futebol com sede em Yerevan, capital da Armênia. Noah é relativamente novo na Armênia, tendo sido criado apenas em 2017. Na sal sala de troféus, tem, uma Supertaça e uma Taça da Arménia

A equipa técnica é liderada por Rui Mota, sendo constituída totalmente por portugueses, agregando, para além de Bruno Freitas, também André Freixeiro, Paulo Moreira, Pedro Elias e João Frazão, e ainda Nuno Mota (coordenador técnico) e Paulo Leitão (coordenador geral).

O plantel agrega ainda cinco jogadores portugueses: Bruno Almeida, Hélder Ferreira, Gonçalo Silva, Gonçalo Sangaré e Gonçalo Gregório.

Aos 43 anos, Bruno Freitas foi já treinador de guarda-redes, em Portugal, no União, Cova da Piedade, Marítimo B e depois, já com Rui Mota como chefe de equipa no Moreirense e no Gazisehir Gaziantep (Turquia), seguindo-se uma experiência com Rui Bento e Emílio Peixe, na seleção do Koweit, e agora o Noah, outra vez com Rui Mota.