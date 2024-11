Uma semana depois, a Comissão de Organização da Associação Ornitológica da Madeira, realiza um balanço muito positivo do MIBE 2024, o Madeira International Bird Exhibition, que teve entrada livre, inaugurado com uma forte presença de diversas entidades governamentais, associados, visitantes e interessados. Este evento contou com a presença do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Eng. Pedro Fino, em representação do Governo Regional da Madeira, Dra. Clara Noronha, em representação do Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eng. Manuel Filipe, em representação da Secretária Regional da Agricultura, Ambiente e Pescas, Dra. Helena Leal, em representação da Câmara Municipal do Funchal, e Sr. Ricardo Sutil, em representação da Federação Ornitológica Nacional Portuguesa.

O Presidente da Direção e Diretor Geral da Comissão de Organização, João Fernandes, abriu a cerimónia com um discurso emotivo, apelando a que as entidades continuem a apoiar estas iniciativas, e acima de tudo, que os amantes da modalidade se juntem, e se unam em prol de um desenvolvimento sustentado da prática. O Pavilhão dos Trabalhadores do Funchal, foi o palco dos sonhos, de portas abertas ao público no passado fim de semana, com a exposição do 1º Campeonato Internacional Ornitológico, repleta de biodiversidade, pois contou com cerca de 1700 aves, de 134 expositores de toda a europa, contando com a representação de Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Itália e França. Neste certame houve a coroação de diversos prémios internacionais e regionais, sendo que foi eleito, como o primeiro Campeão Internacional do MIBE, Pedro Garanito (PRT), seguido por Raf Schoonvliet (BEL) como Vice-Campeão e a terminar o pódio Alexandre Camacho (PRT) no 3º lugar. No Campeonato Regional, o Campeão desta edição foi Renato Carvalho (PRT), Pedro Garanito (PRT) como Vice-Campeão e Tiago Abreu a fechar o pódio.

No mítico Troféu Fábrica do Ribeiro Sêco, importante patrocinador desta coletividade, foi novamente Pedro Garanito (PRT) a arrecadar o 1º lugar, seguindo-se António Teixeira (PRT) como Vice-Campeão e Alexandre Camacho (PRT) no 3º lugar.

Nas melhores aves de cada secção, destacaram-se: José Miguel Fernandes (PRT) como melhor Individual D (Côr), Carlos Rebelo (PRT) melhor Equipa D (Côr), Renato Carvalho (PRT) melhor individual E (Porte), João Parreira (PRT) melhor Equipa E (Porte), Pedro Garanito (PRT) melhor individual F (Exótico), Raf Schoonvliet (BEL) melhor Equipa F (Exóticos), António Teixeira (PRT) melhor individual I (Periquito), Paulo Vilas Boas (PRT) melhor individual J (Agapornis), Hugo Gouveia (PRT) melhor Equipa J (Agapornis), Carlos Macedo (PRT) melhor individual M (Peq Psitacídeo), Diterich (NLD) melhor Equipa M (Peq Psitacídeo), Gideon Torres (PRT) melhor individual K (Caturras), e Arménio Silva (PRT) melhor individual O (Rola). A Fechar as melhores aves, com o exponente máximo o Best in Show individual I (Periquito) de António Teixeira (PRT), e a melhor Equipa F (Exóticos) de Raf Schoonvliet (BEL).A Comissão de Organização, refere agora “esperamos que as entidades nos continuem a apoiar neste projeto, que em pouco tempo será um cartaz turístico, aliás como dissemos, julgamos que já o é, no entanto, já temos vários criadores europeus a demonstrar a sua vontade de agendar viagem para o próximo evento. Todas as expectativas foram superadas e tivemos cerca de 5 mil visitantes, o que nos orgulha imenso. Neste momento, é tempo de reflexão, balanço contabilístico e continuarmos com o nosso plano de atividades. Este fim de semana a Madeira estará representada no Campeonato Internacional do Atlântico, em Balasar, Póvoa de Varzim, e em breve Itália, seguindo-se Açores, e por último em Janeiro, o derradeiro Campeonato do Mundo, que este ano, é organizado em Portugal, Santa Maria da Feira.