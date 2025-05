71 anos depois, o Sporting volta a conquistar o estatuto de bicampeão nacional de futebol.

Em Alvalade, os leões venceram o Vitória por 2-0, enquanto o Benfica tropeçou (1-1) em Braga.

Nota ainda para o Santa Clara que entra na Europa e que a AFS discute play-off com Vizela de Fábio Pereira. Farense e Boavista estão despromovidos.

Por outro lado, Diogo Costa impediu o Nacional de sonhar. O desaire por 3-0 não reflete boa exibição alvinegra no Dragão.

”CAB Madeira perde e vai à negra na meia-final; e “São Roque esteve quase irrepreensível” são as demais chamadas na capa do Desporto desta edição do JM.