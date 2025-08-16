Bicampeão europeu pelo Benfica Cruz morre aos 84 anos

O antigo futebolista internacional português Cruz, bicampeão europeu pelo Benfica nos anos 1960, morreu aos 84 anos, anunciaram hoje os ‘encarnados’, que lamentam o desaparecimento “de um dos mais lendários jogadores da história do clube”.

“O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o desaparecimento de um dos mais lendários jogadores da história do Clube e endereça à família de Cruz, as suas mais sentidas condolências”, pode ler-se no comunicado das ‘águias’, que revelam que o antigo jogador, de 84 anos, morreu vítima de doença prolongada.

O antigo lateral esquerdo notabilizou-se ao serviço do Benfica, conquistando duas vezes a Taça dos Clubes Campeões Europeus, em 1960/61 e 1961/62, sendo peça habitualmente utilizada em ambas as campanhas.

De resto, Cruz jogou nas cinco finais da competição disputadas pelo clube lisboeta na competição nessa década, somando ainda oito títulos de campeão nacional e três Taças de Portugal, somando 445 jogos (um golo) pelo Benfica.

Ainda jogou no Paris Saint-Germain, acabado de fundar, em 1970, e trabalhou mais tarde como treinador, após uma carreira de futebolista em que alinhou em 11 partidas pela seleção principal de Portugal.