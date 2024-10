Bernardo Pereira voltou hoje a sagrar-se vice-campeão do mundo, desta feita na variante de SS2 sub-23, acompanhado pela atleta Ana Brito.

O Campeonato do Mundo de Canoagem do Mar, que decorre no Funchal, terminou ontem da melhor forma para o madeirense.

A vitória em sub-23 pertenceu à dupla sul-africana Georgia Singe e Ulvard Hart.

No escalão sénior misto, o triunfo foi espanhol, obtido por Victor Rodriguez e Chloe Bunnet. Nos juniores, os mais rápido foram Holly Smith e Ryley Smith, da África do Sul, enquanto o título mundial de Master pertenceu a Maite Echave e Oier Aizpurua, de Espanha.

“Correu melhor do que esperávamos, foi um desafio desde o início, somos uma equipa sem treino, não tivemos grande tempo para treinar, mas foi positivo”, manifestou o atleta em declarações à rádio JM-FM.

Embora admita que o objetivo era ganhar, mostra-se orgulhoso dos resultados. “Ser vice-campeão do mundo é algo que me orgulha imenso e é resultado do meu trabalho e hoje não esperávamos grandes resultados e apresentamo-nos de forma muito positiva”, vinca.

Após esta prova, Bernardo Pereira pára para descansar uma semana e, em novembro, participa num campeonato na Austrália.