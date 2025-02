O Benfica venceu este domingo o Estrela da Amadora, na Reboleira, por 3-2.

Otamendi abriu o ativo ao minuto 6, com o Benfica a chegar ao 2-0 aos 10 minutos, com um autogolo de Dramé.

Aos 28, o Estrela respondeu e reduziu com um golo de Travassos. Seis minutos depois, novo golo do Benfica, com Pavlidis a estabelecer o 3-1 ao intervalo.

Na segunda parte, ao minuto 49, Chico Banza reduziu para 3-2, resultado que perdurou até ao apito final.

Referência ainda para Arthur Cabral, que falhou uma grande penalidade ao minuto 87, com o resultado a permanecer assim inalterado.

Com o triunfo, o Benfica soma 44 pontos, menos seis que o líder Sporting, enquanto o Estrela da Amadora está no 16.º lugar - posto do play-off -, com 17 pontos.