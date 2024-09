Bom dia!

O Benfica estreou-se na Liga dos Campeões com uma vitória sobre o Estrela Vermelha (2-1), embora tenha sofrido demasiado, por culpa própria, na parte final da partida.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a I Liga. Manter a identidade diante do Braga. O treinador nacionalista quer uma equipa fiel à matriz de jogo, hoje, no Estádio da Madeira, diante dos arsenalistas (20h15).

Quanto ao Marítimo, Silas coloca exigência no máximo. Técnico verde-rubro garante que na sua equipa só joga quem mostra compromisso e rendimento.

Saiba ainda que na AFM Lista B vai mesmo a votos e que no andebol SAD quer manter-se invicta.

Sporting de Telma e Fátima em desvantagem para a segunda mão na Liga dos Campeões é outro assunto a não perder.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!