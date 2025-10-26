Benfica regressa às vitórias

A equipa da Luz voltou ontem às vitórias, num dia também marcado pelas eleições para a direção do clube, sendo este o destaque da capa desportiva do JM.

Os encarnados venceram, em casa, por 5-0 o Arouca e pressionam o FC Porto e Sportign no topo da tabela. Quanto aos resultados do ato eleitoral, o mais participado de sempre (recorde mundial, mesmo, em eleições de clubes) só seriam apurados pela madrugada.

‘Nacional visita Estoril com foco em série inédita’ é outro destaque nesta edição, que, no topo da capa também assinala o golo 950 da carreira profissional de Cristiano Ronaldo, em mais um jogo bem sucedido do Al Nassr.

O automobilismo também em destaque. ‘André Silva surpreende no Porto Moniz’ é a chamada que remete o leitor para a notícia de mais uma rampa. Dinarte Nóbrega partiu com o habitual favoritismo mas foi obrigado a abandonar abrindo caminho ao adversário.

Há mais para ler nesta edição. Acompanhe o JM no papel e no online, nas redes sociais e na APP. Bom domingo desportivo!