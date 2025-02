Bom dia!

Num jogo com várias reviravoltas no marcador, o Benfica garantiu a passagem à fase seguinte da ‘Champions’. O 4-3 final foi suficiente para ampliar a vantagem (1-0) alcançada pelos encarnados no Mónaco. Rui Borges quer dar imagem diferente em Dortmund.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Luís Esteves sobressai nas assistências para golo.

Já no Marítimo, Fábio China perde espaço na primeira linha.

Saiba ainda que Albuquerque diz que atualização de apoios está à espera do Orçamento e que técnicos e observadores confirmam demissões na Associação de Futebol da Madeira.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!