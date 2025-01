O Benfica vai defrontar os franceses do Mónaco, enquanto o Sporting terá pela frente os alemães do Borussia Dortmund, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O sorteio realizado hoje em Nyon, na Suíça, determinou que a formação ‘encarnada’ jogará a primeira mão no reduto da equipa do principado, a 11 ou 12 de fevereiro, e a segunda mão no Estádio da Luz, em Lisboa, uma semana depois, em 18 ou 19.

Já os leões jogam a primeira mão no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 11 ou 12 de fevereiro, e a segunda na Alemanha, em 18 ou 19 do mesmo mês.

Caso consiga o apuramento para os ‘oitavos’, o Benfica vai medir forças com os ingleses do Liverpool ou os espanhóis do FC Barcelona. Por seu turno, se garantir um lugar nos ‘oitavos’, o Sporting defrontará os franceses do Lille ou os ingleses do Aston Vila.

Conheça os jogos do play-off de acesso aos oitavos de final:

Brest-PSG

Mónaco-Benfica

Sporting-Borussia Dortmund

Club Brugge-Atalanta

Juventus-PSV Eindhoven

Feyenoord-Milan

Manchester City-Real Madrid

Celtic-Bayern Munique