Bayern Munique em festa após empate do Leverkusen

Uma foto de Kane sentado no sofá marca o 34.º título da história da equipa bávara.

O Bayer Leverkusen confirmou hoje o Bayern Munique como o novo campeão alemão de futebol, ao empatar no campo do Friburgo (2-2), ficando assim sem possibilidade de alcançar no topo os bávaros, que fizeram a festa no ‘sofá’.