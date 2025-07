O avançado internacional croata Franjo Ivanovic assinou um contrato de cinco épocas com o Benfica, que pagou 22,8 milhões de euros (ME) aos belgas do Union Saint-Gilloise, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD dos ‘encarnados’ informou que o valor fixo pago aos belgas poderá ser acrescido de cinco ME “em função de objetivos pré-definidos”, sendo que o Union Saint-Gilloise “terá ainda direito a receber uma percentagem de 20% do valor da mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador”.

“Os valores acima referidos incluem os montantes do mecanismo de solidariedade, que a Benfica SAD irá reter para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e os serviços de intermediação relativos à transferência dos direitos do referido jogador ascenderam a € 1.000.000 (um milhão de euros)”, refere a comunicação ao regulador do mercado.

Além de ter assinado um contrato de cinco temporadas, até 2030, Ivanovic fica com uma cláusula de rescisão de 100 ME, a qual baixará para 60 ME a partir de 01 de julho de 2029, ou seja à entrada para o último ano de ligação ao clube.

Nascido na Áustria, Ivanovic fez grande parte da formação em clubes daquele país e da Alemanha, como o Augsburgo, rumando à Croácia em 2023/24, para representar o Rijeka, pelo qual marcou 12 golos em 49 partidas.

Na época passada, mudou-se para a Bélgica, contabilizando 46 jogos e 20 golos pelo Union Saint-Gilloise, ao serviço do qual conquistou o título de campeão belga. Neste percurso, cruzou-se com o Sporting de Braga na fase de liga da Liga Europa, em janeiro deste ano, assinando os dois golos com que os belgas venceram por 2-1 em Forest.

Já esta temporada, foi o autor do golo do USG na Supertaça da Bélgica, perdida para o Club Brugge.

Quatro vezes internacional pela Croácia (dois golos), Ivanovic é o quinto reforço do Benfica para 2025/26, juntando-se a Rafael Obrador (ex-Real Madrid), Amar Dedic (ex-Salzburgo), Enzo Barrenechea (ex-Aston Villa) e Richard Ríos (ex-Palmeiras), enquanto Samuel Dahl foi contratado em definitivo, após ter estado cedido pela Roma na temporada transata.