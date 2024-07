O Nacional assegurou a contratação do avançado inglês Arvin Appiah, por empréstimo dos espanhóis do Almeria, do segundo escalão espanhol, até ao final da temporada, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O futebolista, de 23 anos, internacional pelas seleções jovens de Inglaterra, nação que representou no Campeonato da Europa de sub-17, em 2018, “já treinou esta manhã juntamente com a equipa”, pode ler-se no sítio oficial na Internet dos ‘alvinegros’

Durante esta pré-temporada, Arvin Appiah foi utilizado durante 30 minutos na derrota do Almeria, frente ao Benfica, por 3-1, em jogo particular realizado na localidade de Thonon-les-Bains, em França.

Em 2023/24, o avançado, que atua preferencialmente como extremo esquerdo, esteve cedido ao Rotherdam, da segunda divisão inglesa, ao serviço do qual contabilizou uma assistência em 31 jogos.

Formado nos ingleses do Nottingham Forest, clube no qual se estreou enquanto sénior, em 2018, Arvin Appiah representou ainda outros clubes espanhóis como Lugo, Málaga e Tenerife.