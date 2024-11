O presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, recebeu esta segunda-feira, no Salão Nobre, a equipa sénior feminina do Estrela da Calheta FC pela histórica conquista da Supertaça Regional de Futsal, disputada no passado dia 20 de outubro. Uma vitória que, recorde-se, teve um sabor ainda mais especial pois deu-se frente às mulheres do CS Marítimo, adversárias de peso e presença constante nesta prova rainha.

“Este é um marco histórico para o nosso concelho, pois é a primeira vez que recebemos aqui uma equipa feminina de futsal”, enalteceu Carlos Teles, destacando a força e o talento destas mulheres numa modalidade que historicamente sempre teve menos visibilidade e apoio no segmento feminino. O feito alcançado é por isso motivo de grande orgulho para a Calheta e demonstra a evolução e a força do desporto feminino no nosso concelho.