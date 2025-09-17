MADEIRA Meteorologia
Auditório do Estádio do Marítimo passa a chamar-se Luís Calisto

    Luís Calisto marcou uma das melhores gerações do CS Marítimo
17 Setembro 2025
A direção do Club Sport Marítimo, liderada por Carlos André Gomes, inaugurou esta quarta-feira o Auditório Luís Calisto, no Estádio do Marítimo, naquela que era a antiga sala de imprensa do antigo Estádio dos Barreiros, numa cerimónia integrada nas comemorações dos 115 anos de história do clube.

    Luís Calisto escreveu num livro que a "antiguidade é um posto".

A sala que serve de enorme homenagem, recorda uma das grandes figuras do emblema verde-rubro, já falecida em 2021, e que marcou várias gerações verde-rubras, sendo um dos jogadores mais carismáticos e queridos dos adeptos.

Luís Calisto, que também foi jornalista e escritor, destacou-se como jogador fundamental na ascensão do Marítimo do futebol regional para as competições nacionais, tendo somado centenas de jogos com a camisola verde-rubra. Foi um dos protagonistas da subida à I Divisão Nacional, alcançada a 15 de maio de 1977, no histórico triunfo por 4-0 frente ao Olhanense, no antigo e mítico Estádio dos Barreiros.

    Familiar, presidente do clube e presidente da Assembleia do Marítimo inauguraram o novo auditório.

Além disso, integrou também a equipa que viria a sagrar-se campeã nacional da II Divisão, título conquistado após uma campanha memorável, apesar do arranque difícil com derrota frente ao Feirense.

Durante a cerimónia, o presidente da Assembleia-Geral do Marítimo, Tranquada Gomes, sublinhou a importância do momento. “Este é um pequeno ato simbólico, mas de enorme significado para o Marítimo. Tive o prazer de treinar com o Calisto. A história do Calisto é também a história do Marítimo. Agora que celebramos 115 anos, é um orgulho reviver estes momentos e lembrar aqueles que ajudaram a construir o prestígio do clube.”

A cerimónia contou com antigos jogadores, dirigentes, familiares e amigos do homenageado, que encheram de emoção um dia marcante para a família maritimista.

