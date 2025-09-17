Auditório do Estádio do Marítimo passa a chamar-se Luís Calisto

A direção do Club Sport Marítimo, liderada por Carlos André Gomes, inaugurou esta quarta-feira o Auditório Luís Calisto, no Estádio do Marítimo, naquela que era a antiga sala de imprensa do antigo Estádio dos Barreiros, numa cerimónia integrada nas comemorações dos 115 anos de história do clube.

A sala que serve de enorme homenagem, recorda uma das grandes figuras do emblema verde-rubro, já falecida em 2021, e que marcou várias gerações verde-rubras, sendo um dos jogadores mais carismáticos e queridos dos adeptos. Luís Calisto, que também foi jornalista e escritor, destacou-se como jogador fundamental na ascensão do Marítimo do futebol regional para as competições nacionais, tendo somado centenas de jogos com a camisola verde-rubra. Foi um dos protagonistas da subida à I Divisão Nacional, alcançada a 15 de maio de 1977, no histórico triunfo por 4-0 frente ao Olhanense, no antigo e mítico Estádio dos Barreiros.