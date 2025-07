Fernando Freitas (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - ÓBIDOS Cycling Team) e Susana Freitas (CD Nacional - CHARIB - CDASJ/Mun. Albufeira - CANIÇO RIDERS - INVERMAQUE) venceram, esta manhã, a 2ª etapa da 50ª Volta à Madeira em Bicicleta – FACCO, numa etapa que ligou a Ribeira de Machico ao Terreiro da Luta, numa extensão de 31.9kms.

Fernando, ciclista irreverente que, durante o dia de ontem, não teve um dia tão bem conseguido, hoje teve o reverso da medalha, desferindo um ataque vitorioso entre o Santo da Serra e a Camacha, não mais alcançado pelo grupo perseguidor, cruzando a meta com 1h03m11s, menos 43seg que João Jacinto (CD Nacional - CHARIB - CDASJ/Mun. Albufeira - CANIÇO RIDERS – INVERMAQUE) e menos 44seg que o camisola amarela, Bruno Maceiras (C. S. Marítimo / Mina Cabeleireiros - C.B.Almodôvar/Banco Primus/Swick) suficiente para ceder a liderança da corrida, estando agora com o mesmo tempo de Jacinto, deixando tudo em aberto para os próximos dias onde as etapas são longas e mais montanhosas.

Susana, venceu a etapa de hoje em 1h17m08s, seguida por Diane Esson (Clube Escola do Estreito) a mais de 35min, e na geral feminina (Camisola Rosa – Municípios) está agora com 59m11seg de vantagem.

A classificação por pontos (Camisola Verde - Brisa Sem Açúcar) passa a ser liderada pelo vencedor da etapa de hoje, Fernando Freitas, a classificação da montanha (Camisola Azul - Autocrescente/Rent X) é mantida por Bruno Maceiras, tal como a classificação da Juventude (Camisola Branca – Sollaser) por Bernardo Teixeira.

Coletivamente o C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - ÓBIDOS Cycling Team mantem a liderança, com o CD Nacional - CHARIB - CDASJ/Mun. Albufeira - CANIÇO RIDERS - INVERMAQUE), a ascender a 2º, por troca com a equipa do (C. S. Marítimo / Mina Cabeleireiros - C.B.Almodôvar/Banco Primus/Swick) que é agora 3ª classificada.

Amanhã, há, para muitos, a etapa rainha da Volta, com 56.4kms para a Prova Masculina, e 51.7kms para a Prova Feminina, Cadetes Masculinos (1ª etapa para esta categoria), Master 60 e CPT´s, numa ligação entre Santana e a Santa do Porto Moniz, numa etapa em que não só a subida final fará diferenças, mas ajudará a dilatá-las, num dia em que os puros trepadores estarão em destaque A partida está prevista para às 9h00 e previsão de chegada pelas 10h50.