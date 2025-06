A Associação Desportiva Galomar marcou presença no Campeonato Nacional Absoluto de Squash que se disputou no Proracket em Matosinhos, Porto e regressou à Região com vários títulos na ‘bagagem’.

Em Masculinos 1, o atual 67º da hierarquia mundial, Rui Soares, atleta que representa o clube madeirense, venceu o título na mais alta categoria da prova. Durante o fim-de-semana, Rui Soares não cedeu qualquer partida e no derradeiro encontro venceu Rui Cruz por 11-3, 11-4, 11-5 em 25 minutos de partida. Bruno Gomes que venceu o Nível 1 do Torneio Nacional de Squash em dezembro no Galo Active, ficou em terceiro lugar da prova rainha portuguesa. Ricardo Sardinha, Campeão Regional Absoluto, cedeu na primeira ronda perante Alexandre Vieira.

Mas os títulos nacionais não ficam por aqui. Lino Bento prestes a completar o seu 65º aniversário foi o grande vencedor da prova Masculinos 3. O atleta da AD Galomar também teve um percurso imaculado durante toda a prova e venceu a mesma sem ceder qualquer partida. Na final, Lino derrotou Paulo Rodrigues por 11-4, 11-5, 11-7 em 13 minutos.

Nos femininos, mais concretamente no nível mais alto (Nível 1), Sofia Aveiro-Pita, atleta do clube madeirense, foi vice-campeã da prova. A atleta madeirense que é a atual 157ª do Ranking Mundial, defrontou a colega de Seleção, Catarina Nunes mas ficou-se pela prata na prova mais importante do calendário desportivo da modalidade. Laura Catanho, também a representar o clube madeirense, arrecadou o 5º lugar da prova.