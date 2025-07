É mais uma aposta da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, desta feita no âmbito do programa municipal de apoio ao associativismo desportivo.

A Associação Náutica de Câmara de Lobos adquiriu um novo kayak ergómetro, um equipamento que permitirá manter os treinos dos atletas em terra quando as condições do mar não o permitam, garantindo, desta forma, aos atletas treinarem durante todo o ano.

A aquisição deste equipamento foi realizada com o apoio financeiro da autarquia, um investimento fruto do reforço contínuo do apoio da Câmara Municipal às coletividades desportivas locais. No caso da Associação Náutica, o apoio financeiro passou de 9.000 euros em 2014 para 26.413 euros em 2025, um aumento superior a 190% ao longo da última década. A aquisição do equipamento representou um investimento na ordem dos 3.400 euros.

A autarca Sónia Pereira, presente na apresentação do novo kayak ergómetro, destacou que “o apoio às associações desportivas é uma prioridade do executivo, não só pelo impacto direto que tem na formação desportiva dos nossos jovens, mas também pelo contributo que dá à saúde, à inclusão e à coesão social no concelho”.

Este apoio é mais um reflexo do compromisso da Câmara Municipal de Câmara de Lobos com o desenvolvimento do tecido associativo local, promovendo práticas desportivas regulares, formação de base e oportunidades de crescimento para todos os que se dedicam ao desporto no concelho.