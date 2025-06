Bom dia!

O novo treinador do Marítimo terá de assumir, no imediato, decisões importantes para o futuro do plantel. Há jogadores que podem ser transferidos, outros que são considerados negociáveis apesar de muito utilizados no ano findo. E falta ainda perceber o futuro dos atletas emprestados e preteridos.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional, que acelera reestruturação da equipa. Primeiros reforços alvinegros revelam uma clara intenção de melhorar o setor ofensivo.

Quanto ao Mundial de Clubes, FC Porto defronta Inter Miami de Lionel Messi. Lusos e americanos medem forças a partir das 20h00 em Atlanta (TVI).

Camacha Cup reúne mais de mil jovens é outro assunto de relevo nesta edição que destaca o basquetebol. Portugal estreia-se hoje no Europeu frente à Bélgica. Madeirense Maria Correia volta a estar entre as escolhas da seleção.

Não perca ainda o Madeira Games. Prova internacional de crossfit regressa ao Funchal.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!

Bom dia! Bom feriado!