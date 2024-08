O piloto Armindo Araújo, que venceu o Rali Vinho Madeira no que diz respeito ao Campeonato de Portugal de Ralis, celebrou, juntamente com o navegador Luís Ramalho e demais equipa líder da classificação do CPR, com um mergulho no mar.

O “banho da vitória”, como o chamou o piloto, foi captado e partilhado nas ruas redes sociais. Assista ao momento: