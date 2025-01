No passado dia 11 de janeiro, decorreu na Sala de Armas Sebastião Herédia, no Funchal, o Campeonato Regional de Juniores, prova que definiu os campeões do escalão, quer individual quer por equipas.

O campeão regional masculino foi Guilherme Freitas, do CS Juventude de Gaula, que na final venceu o seu colega de equipa Bruno Silva pela margem mínima de 15-14, num assalto de grande emoção. Em terceiro lugar ficaram Rodrigo Catanho e Diogo Machado, ambos do CS Marítimo.

Na prova feminina, o título de campeã regional em juniores foi atribuído a Lara Luís do CDR Santanense que venceu a final face à atiradora da ADR da Ponta Delgada, Marta Fernandes por 15-13. A medalha de bronze foi arrecadada por Alix Silva do Santanense.

Quanto à prova de equipas, o assalto final entre o CS Marítimo e o CS Juventude de Gaula foi marcado pela dedicação e capacidade de sofrimento dos atiradores em prova que depois do torneio individual ainda deram tudo em pista para levar de vencida uma prova de 45 toques. A vitória sorriu ao Marítimo num assalto que terminou empatado e que só foi decidido na prioridade. O resultado de 44-43 sorriu para os verde-rubros que assim se sagraram campeões da época 2024-2025. A equipa do CSM foi constituída por Rodrigo Catanho, Diogo Machado e Rodrigo Lopes, enquanto que a equipa vice-campeã do Gaula foi constituída por Guilherme Freitas, Bruno Silva e Tomás Gouveia.

A AERAM felicita assim todos os clubes e atletas que participaram nesta prova decisiva, que ajuda a definir o apuramento para os Nacionais, em particular os campeões