APCVD vai apurar alegados insultos racistas no Nacional - Estoril

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou hoje um “processo de contraordenação para apuramento dos factos” quanto aos alegados insultos racistas dirigidos sábado a um futebolista do Estoril na visita ao Nacional.

“Face às notícias (...) sobre eventuais insultos racistas dirigidos a um jogador da equipa visitante durante o jogo entre o Nacional e o Estoril Praia, na Madeira, da 22.ª jornada da I Liga, organizado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a APCVD instaurou um processo de contraordenação para apuramento dos factos”, comunicou o organismo.

No domingo, os ‘canarinhos’ denunciaram um alegado caso de racismo sobre um atleta seu, não o identificado para o proteger, exigindo, ainda assim, “responsabilidade de todos os intervenientes”, “respeito” e “dignidade humana”.

“No decorrer da primeira parte do jogo de sábado ocorreu uma situação que, aos dias de hoje, não cabe no desporto. A Estoril Praia – Futebol SAD vem reforçar a responsabilidade de todos os intervenientes no jogo para deixar qualquer ato de discriminação racial de fora do futebol e do desporto”, criticaram os forasteiros.

Horas depois, os insulares responderam manifestando surpresa pelos supostos factos, estranhando que os mesmos não tenham merecido uma reação pronta, ainda durante a partida.

“Visto que a alegada situação terá acontecido no decorrer da primeira parte do encontro, estranhamos que no referido momento, no tempo de intervalo e durante toda a segunda parte não tenha sido relatado por qualquer elemento afeto ao Estoril, de forma formal ou informal”, reagiram os madeirenses.