Andebol feminino: Madeira SAD perde Supertaça para o Benfica

O Benfica conquistou hoje a Supertaça feminina de andebol, quinta do seu historial, ao vencer por 26-18 o Madeira SAD, em Sines, numa partida em que mostrou mais consistência e soluções do que o emblema insular.
A formação ‘encarnada’, tetracampeã nacional e detentora da Taça de Portugal, ‘cresceu’ com o decorrer do encontro, que começou com ambas as equipas a acumular erros e falhas técnicas, e juntou mais uma Supertaça às que venceu de 2023, 2022, 1992 e 1990.
Pela terceira vez consecutiva, Benfica, vencedor em 2023 e agora em 2025, e Madeira SAD, em 2024, disputaram a Supertaça, troféu que tem como principal triunfador o conjunto insular, que já venceu por 22 vezes, 21 das quais consecutivamente entre 1998 e 2018.
A benfiquista Mihaela Minciuna concretizou o primeiro golo oficial da época 2025/2026 e da marca do castigo máximo Maria Duarte levou a melhor e igualou o encontro a 1-1. Aos cinco minutos o marcador assinalava uma igualdade a 2-2.
O início do encontro foi marcado por erros de parte a parte e poucos golos, bem como falta de entendimento entre algumas jogadoras recém-chegadas às equipas, o que fez com que o marcador registasse apenas uma igualdade a 4-4 aos 12 minutos.
As ‘encarnadas’ cresceram ligeiramente e chegaram aos dois golos à maior aos 4-2, mas Catarina Ascensão anulou a vantagem benfiquista e Joana Oliveira assinou a primeira liderança insular aos 5-4.
O lado direito do ataque do Benfica ia mostrando dificuldades face a uma Isabel Góis inspirada, mas as campeãs nacionais acabaram por conseguir encontrar soluções ofensivas e voltaram para o comando aos 6-5, por Constança Sequeira.
O equilíbrio no marcador manteve-se até aos 7-7, altura em que o Benfica tirou partido da falta de eficácia do Madeira SAD, que ‘congelou’ e esteve mais de oito minutos sem marcar, para disparar para uma vantagem de cinco golos aos 12-7.
A formação insular ainda reduziu com dois golos seguidos no fecho da primeira parte, o último dos quais por Maria Duarte em cima da buzina, e o encontro chegou ao intervalo com o Benfica a vencer por 12-9.
Na segunda parte, com a formação do Madeira SAD a acusar algum desgaste físico, habitual nos primeiros jogos da época, o Benfica traduziu o seu favoritismo em golos e aumentou paulatinamente a vantagem.
As ‘encarnadas’ mantiveram as insulares a uma distância média de cinco golos no marcador, dos 16-11 aos 19-14, após o que abriram para uma margem de oito aos 22-14, que geriram até ao final.
A equipa insular ainda reduziu para a diferença de cinco, aos 22-17, com um parcial de três golos consecutivos, mas o Benfica travou a reação do Madeira SAD e repôs a margem em oito com que terminou o encontro aos 26-18.
A benfiquista Constança Sequeira, melhor marcadora do encontro com oito golos, foi eleita a jogadora MVP.
