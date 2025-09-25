Andebol: Clube Desportivo São Roque realiza torneio no Curral das Freiras este fim de semana

O III Torneio de Andebol do Clube Desportivo São Roque, dedicado aos escalões de formação femininos, realiza-se no Pavilhão do Curral das Freiras, entre esta sexta-feira e domingo.

De acordo com um comunicado do clube organizador, a competição contará com a participação de sete clubes regionais, incluindo o ‘São Roque’, bem como a presença de duas equipas convidadas do Maia Stars, provenientes do continente português.

Perspetiva-se que durante três dias, o recinto desportivo será palco de intensos jogos, promovendo o espírito desportivo, a camaradagem e o crescimento da modalidade junto das jovens atletas.

“Este torneio constitui não apenas uma oportunidade de competição, mas também um momento de convívio e partilha, afirmando o compromisso do Clube Desportivo São Roque com o desenvolvimento do andebol feminino”, sublinha o clube dirigido por Renato Gouveia.