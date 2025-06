Bom dia!

Bernardo Vasconcelos, que tomou ontem posse para um novo mandato na liderança da Associação de Andebol da Madeira, confia que a modalidade vai ser ‘premiada’ com o pavilhão prometido pelo Governo Regional. Em entrevista ao JM, o dirigente, que foi reeleito com pouca margem face a António Florido, promete mais trabalho para unir os clubes em torno do seu projeto.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Espanha na final com Portugal. A detentora do título, Espanha, qualificou-se ontem para a final da quarta edição da Liga das Nações em futebol, marcando encontro para domingo com Portugal, ao vencer a França por 5-4, na segunda meia-final, em Estugarda, Alemanha.

E por cá, Fabio Blanco muda-se do Marítimo para Guimarães.

Não perca ainda o automobilismo. Luta a quatro no Rali da Ribeira Brava.

